José María García arremete contra LaSexta en 'Espejo Público' y Susanna Griso responde así

“LaSexta, que no me gusta casi nada, porque es una cadena muy, muy, muy manipuladora...”, ha empezado diciendo el periodista.

“José María...”, ha respondido Griso.

“No utilizo a la tres para meterme con laSexta”, ha respondido de nuevo García.

En ese instante, Griso ha defendido a su cadena “prima hermana”: “No lo hagas porque es mi prima hermana. Somos el mismo grupo, Atresmedia, y lo que dices de laSexta me afecta también a mí”.

“Entonces lo retiro, pero que sepas que no estás en un buen sitio. Y luego ya vas a decir siempre lo mismo, es que García siempre me crea un problema...”, ha insistido el periodista.

“Es que siempre me lo creas, José María, ¿cuándo no me has creado un problema a mí? Toda la vida me ha creado problemas”, ha dicho Griso ya en tono de humor.

“Si tus jefes fuesen responsables sabrían que tú no tienes la culpa de lo que dice García”, ha replicado él.

En conclusión, García quería hablar de una emotiva fotografía en la que aparecía Blanca Fernández Ochoa dándole un beso en la frente, una imagen que ha emocionado al periodista.