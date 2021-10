José María García habla de Aznar como nunca: puede decirlo más alto, pero más claro imposible

El periodista y exlocutor José María García acostumbra a no morderse la lengua a la hora de opinar de todo sobre lo que es preguntado en cada entrevista que concede.

Este martes, el comunicador visitó La azotea de 13 TV y criticó al expresidente José María Aznar, incluso sin ser preguntado por la figura del exdirigente ‘popular’.

A García le comentaron que casi dos décadas después de su retirada sigue acaparando todas las miradas y siendo protagonista. “Es genial, pero inconcebible”, reconoció el periodista.

Tras estas primeras palabras, atacó a Aznar: “Me retiré hace 20 años voluntariamente porque me peleé con un dictador, que vive y se llama José María Aznar. Un dictador muy caprichoso. Entonces me fui”.

García agradeció a los oyentes, espectadores y lectores que se siguieran acordando de él. Explicó que en Madrid, al moverse siempre por los mismos sitios, ya no llama tanto la atención, algo que sí ocurre cuando sale fuera de la capital.

“Hace un mes estaba en la plaza de Salamanca y te pedían fotos, pero además es que eran jóvenes. Es un reconocimiento”, añadió.

El exlocutor también aprovechó la entrevista para descartar cualquier vuelta a los estudios radiofónicos: “No creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver. Hay que dejar a los jóvenes que triunfen”.