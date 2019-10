José María García pide ir a votar el próximo 10-N y lamenta el nivel mediocre de los políticos

José María García visitó este miércoles Telemadrid para ser entrevistado en el programa de Toñi Moreno, Aquellos maravillosos años. Con unas elecciones a la vista, el periodista dedicó unas palabras a los candidatos y pidió a los espectadores que ejerzan su derecho al voto.

“El 10-N voy a ir a votar y pido a todo el mundo que vaya a votar, aunque no se lo merecen. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación que es ir a votar, los que no han cumplido con su obligación son ellos”, aseguró.

El periodista entonces comenzó a argumentar sobre el nivel de los políticos españoles: “Los españoles hemos hecho de España un país grandísimo, pero no puede ser uno de Champions, que es la grandeza máxima. Para que sea así tiene que haber unos políticos de Primera División”.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Moreno le preguntó si Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal eran de Champions o no. García lo descartó completamente: “No pueden ser y no tienen la culpa ellos. Hemos convertido la política en la ley de la mediocridad”.

Automáticamente, explicó a qué se refería con esas palabras: “Los políticos son mediocres porque se corresponden con lo que ganan. España es una Sociedad Anónima con 49 millones de socios y un presupuesto de más de un billón de euros anual.... ¿Crees que el tío que preside ese consejo de administración puede ganar al año 80.000 euros?”.

García lo ejemplificó asegurando que nombra “a dedo al presidente de Telefónica o Iberdrola” que ganan 4 millones. “El consejero delegado de una empresa media ganan 300.000 o 400.000 euros”, añadió.

Por último, hizo una reflexión de si estaban o no bien pagados los políticos: ”¿Significa que están muy mal pagados? No, para lo que saben están de puta madre pagados. A la política llegan o los que no dan para más o los que saben poner la mano”.