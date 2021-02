José María García pone en apuros a Jordi Évole al nombrar así a García Ferreras

“Bueno, no sé de quién me hablas ahora mismo José María, te puedes imaginar...”, ha respondido Évole.

“Tú tienes la habilidad para no quemarte. Si no te quemaste con el señor Pérez, y salvaste los muebles al lado de su abrazafarolas llamado... bueno, no te voy a poner en más dificultades...”, ha asegurado el entrevistado en referencia a la entrevista que Évole le hizo al presidente del Real Madrid en Salvados.

″¿Has tenido la curiosidad, por ser generoso, de saber para qué era esa comida Doña Dolores Delgado, el señor Garzón, tu amigo el manipulador y Don Florentino?”, ha preguntado García.

“Pues la verdad es que no les he llamado a ninguno de ellos para preguntar, Jose María. Yo es que estoy un poco lejos, estoy en Barcelona y quieras o no te da cierta distancia con estas cosas. Yo como con muy poca gente que no sean mis amigos”, ha respondido Évole.

“De esa comida solo se ha conocido el Covid de Don Florentino pero no se ha conocido nada más y a mí, es una simple curiosidad, me ha resultado sospechosa porque acababa de amenazar el señor Bárcenas con dar determinados nombres”, ha añadido García.

“Eso parece, José María”, ha señalado Évole. Después de un largo silencio, García le ha espetado: “Bueno, ¿tú estás bien?”. El presentador ha despedido al veterano periodista y le ha dado las gracias por participar en el programa.