José María García usa una frase muy suya para opinar de forma clara sobre Ayuso

José María García ha vuelto a mojarse sobre política y ha hablado sin tapujos sobre la situación del PP de Madrid ante las cámaras de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro.

El reportero Fabián Pérez le ha preguntado al mítico locutor por esta “guerra intestina” entre los partidarios de Isabel Díaz Ayuso y los de Pablo Casado por hacerse con el control del partido.

“Yo lo que me hago cruces es de lo generosos, tremendamente generosos sin límites, que somos los ciudadanos españoles. Además de llevar la cuenta de Twitter del perro de Esperanza, ¿Qué otro demonio ha hecho Isabel Ayuso? No ha presidido ni la comunidad de vecinos”, ha dicho tajante el veterano periodista.

“Bueno, preside la comunidad de Madrid”, ha apostillado el reportero. “A los sitios hay que llegar con una experiencia, bien rodados... ¿Dónde se ha rodado o quién la ha rodado? Te dejas por el camino una tercera pata”, ha proseguido García.

“Por confirmar, ¿Esa tercera pata es Teodoro García Egea?”, ha querido saber Fabián Pérez. “No, el alcalde”, ha señalado García.

El reportero de Cuatro ha querido saber si cree que será el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida el que pugne con Isabel Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid y si eso puede “desgastar posiblemente la imagen del PP”.

“Sería una pena que el PP se desgastase por eso, por una guerra entre ellos. Se puede desgastar por ineptitud, por desconocimiento, pero no por lo otro. A mí me parece penoso, no lo que está pasando, lo que puede pasar, en el PP”, ha finalizado García.