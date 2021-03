José María Michavila: "Nunca, jamás, he sabido que hubiera una 'caja b' en el PP"

El exministro de Justicia y miembro del Gobierno de Aznar en las dos legislaturas José María Michavila también ha negado cualquier implicación en la trama de la supuesta ‘caja b’ del PP y se ha mostrado “sorprendido” de tener que participar en el juicio.

Al igual que Mariano Rajoy y el propio Aznar, Michavila ha sido rotundo en su defensa de sí mismo al rechazar toda relación con los papeles de Bárcenas.

“Ya he contestado a mi compañero letrado, porque yo también soy abogado, las tres primeras veces, pero lo hago por cuarta vez. Nunca, jamás, he sabido que hubiera una caja b en el Partido Popular; nunca, jamás, he sabido que hubiera dinero ilegal en el Partido Popular”.

Preguntado por la compra de acciones de Libertad Digital supuestamente con dinero de la caja B, ha asegurado que su participación fue “cero”. “Estoy sorprendido con que me hayan llamado a este juicio”, ha manifestado nada más empezar y ha recordado que precisamente con ese medio “no tenía conmigo la mejor de las relaciones”.

Después de volver a negar su conocimiento en la trama juzgada, ha insistido en que “mucho menos se me va a ocurrir pedir a nadie que invierta un supuesto dinero en una iniciativa que, en fin, no era santo de mi devoción”.