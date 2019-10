Cristina Pardo aprovechó que este domingo contaba en Liarla Pardo (laSexta) con la presencia de tres pesos pesados del humor —Florentino Fernández, Santiago Segura y José Mota— para pedirles que hicieran alguna de sus imitaciones más destacadas de presentadores de la cadena: Antonio García Ferreras y Glòria Serra.

Después de que Flo parodiara al presentador de Al rojo vivo, Mota se lanzó a poner la voz de la conductora de Equipo de Investigación... pero sin saber que ésta le estaba escuchando en una conexión en directo.

“Queridos amigos. Nos encontramos en la charca del tío Honorio”, empezó a decir con la voz impostada y partiéndose de risa. “Todo es como grandilocuente”, explicó. De repente, Pardo saludó a la presentadora y Mota exclamó: ”¡Había trampa!”.

“Glòria, ¿te gusta la imitación de Mota?”, le preguntó Pardo. “No es que me guste, es que ha superado y de largo la humildad de la persona imitada [...] Yo pensé, cuando me imitó José Mota, ’ya está, mamá, he triunfado en la vida”, señaló la presentadora.

Un colorado Mota se despidió como no podía ser de otra manera, mandándole “un beso enorme” con la voz de Serra. Puedes ver el momento completo aquí.