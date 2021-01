José Mota toma una decisión tras las palabras de Juan Muñoz: "Podría hablar largo y tendido"

La respuesta es que no habrá respuesta. El humorista José Mota ha decidido no contestar a Juan Muñoz, su compañero durante 20 años en el dúo Cruz y Raya y que está semana aseguró, entre otras cosas, que es una mala persona.

Muñoz hizo esas declaraciones en la revista Semana, que se ha puesto ahora en contacto con el entorno de José Mota para conocer su opinión. Según se explica en esa publicación, el primer impulso de Mota fue responder.

“Sin embargo, al reflexionar él mismo y hablar con su entorno se dio cuenta de que Juan Muñoz ’quería hacer ruido para volver a la palestra mediática”, se asegura. Aunque el humorista no sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de las declaraciones de Muñoz, “no le han pillado para nada de sorpresa”.

“La relación es inexistente desde hace mucho tiempo. No hay contacto de ningún tipo, pero no hay motivos para que diga eso de él”, asegura su entorno, desde donde añaden que Mota “podría hablar largo y tendido sobre Juan, pero, por ahora, no lo va a hacer y el silencio va a ser su única respuesta”. Va a seguir la máxima, pues, de que “no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”.

En sus declaraciones, Muñoz afirmó que José Mota “es muy prepotente” y criticó que “le cambió el dinero y la fama”. “No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero”, aseguró.

Muñoz recordó que su excompañero era “mecánico de panadería” mientras que él estudió arte dramático, toca el piano y la guitarra y habla tres idiomas. ”¿Quién se cree que es?”, se preguntó antes de proseguir: “Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue”.

El humorista dijo que Mota le tiene “bloqueado” en el móvil, lamentó que “su corazón lo tiene en el banco” y afirmó que le ha demostrado que es “un mal tipo”: “Me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: ‘no tiene más parientes que sus dientes’. Le califica perfectamente”