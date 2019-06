David y José Muñoz, conocidos por ser los integrantes del grupo Estopa, estuvieron este lunes en El Hormiguero para presentar su nuevo tema Fuego.

Durante la charla en el programa de Pablo Motos, José, el guitarrista del grupo, desveló que se había sometido a una operación para acabar con un problema tan incómodo como visible.

José se puso bótox en las axilas para evitar la sudoración excesiva en esa zona del cuerpo, una patología llamada Hiperhidrosis.

“Antes sudaba más, no te lo quita del todo. Si no me hubiera puesto el bótox en el ‘sobaquele’ estaría empapado”, ha asegurado de su problema.

“Que no funciona”, le ha dicho su hermano en directo al ver las marcas de sudor en su camisa.

“Pero que esto no es nada, hombre”, ha respondido el guitarrista, que ha confesado que le costó 400 euros por brazo ponerse bótox.