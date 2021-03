José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio después de 40 años

El periodista José Ramón de la Morena, uno de los grandes de la radio española, ha anunciado su intención de colgar el micrófono en junio tras 40 años de carrera como protagonista indiscutible de la noche deportiva.

El actual director y presentador de El Transistor de Onda Cero desde 2016, fue el responsable de El Larguero de la Cadena SER entre 1989 y 2016, tiempo en el que se convirtió en el espacio más oído e influyente. Fruto de su trabajo logró un Premio Ondas en 2005 y un Micrófono de Oro en 2003.

Nada más comenzar su emisión de este jueves, ha adelantado su intención, que pasa por no renovar el contrato que le situó al frente del espacio de Onda Cero hasta el verano de 2021. “Las pasadas navidades, la Dirección de Atresmedia Radio me ofreció la posibilidad de renovar mi contrato, que vence este año, pero ahora tengo otras prioridades vitales que reclaman mi atención”, ha explicado De la Morena.

“Esta profesión es muy bonita, pero la élite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos”, ha señalado, para sorpresa de la audiencia y muchos de sus colegas.