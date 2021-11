La respuesta de De la Morena cuando José María García le dijo "qué gilipollas hemos sido"

“Un día después de todo esto me llama y me dice ‘qué gilipollas hemos sido los dos’”. Su respuesta fue digna de semejante duelo: “Tú más”, espetó De la Morena, aunque esta vez con un sentido positivo. “Le dije ‘tú más’ porque no lo necesitaba. Si él no se ocupa de mí no le hubiera llegado nunca...”.

Rememora el periodista, recién casado y con un hijo de ocho meses cómo aceptó la ‘pelea’ a su llegada a El Larguero contra el entonces inalcanzable Supergarcía: “Dije, mientras él no me toque no haré ninguna pelea, pero si me toca, no me voy a callar, porque a los que se callan no les ha ido bien’.

“Cuántos daños colaterales he hecho”, se ha lamentado al apuntar con honestidad que “intenté con todas mis fuerzas ser buena persona, pero no lo conseguí siempre... Me arrepiento de muchas batallas libradas porque han sido injustas y exacerbadas”, ha confesado con un punto de tristeza en su voz.