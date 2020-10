José Ramón de la Morena revienta en directo: "Es un mal bicho, un fantasma, un fantoche y un cobarde"

El presentador de El Transistor de Onda Cero, José Ramón de la Morena, y el exentrenador de fútbol Javier Clemente han mantenido en las últimas horas un nuevo episodio en sus continuos enfrentamientos.

Clemente, en una entrevista concedida al diario El Mundo este martes, cargó contra el periodista de Onda Cero: “De la Morena es un mal bicho y un profesional de la información nefasto, porque es un fantasma, un fantoche y un cobarde. Si hubiera sido valiente, se hubiera enfrentado a mí cara a cara, pero como no le gustaba lo que yo decía, me cortó el micro en directo. Malo, mentiroso y cobarde. Pleno. Y el que es malo, es malo toda la vida. Así que sigue siéndolo”.

El comunicador, tras leer esas declaraciones, ha dedicado diez minutos de su programa para responderle: “Clemente es un nefasto entrenador que enterró a equipos en Segunda como el Valladolid, al Sporting, al Tenerife, al Murcia, destrozó al Espanyol en una final de la UEFA que tenían ganada y que acabó perdiendo”.

De la Morena ha proseguido afirmando que Villar le hizo seleccionador “como premio a sus lametones”. “Siempre fue rastrero y cobarde a más no poder. Una noche recuerdo que le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón y cuando escuché eso... Él chupaba de la boquilla y soplaba y eso sí que lo hacía bien, chupar y soplar lo ha hecho como nadie”, ha afirmado.

“A estas alturas de la película, pensé que estaba internado en una clínica geriátrica para gente con problemas, pero resulta que anda suelto, y cada vez que puede me insulta, lo lleva haciendo años. No tomo en cuenta sus mentiras porque la cabeza nunca le funcionó de una manera certera y precisa. El vino cada vez le va sentando peor y en esa soledad perruna que tiene y que le da por ladrar a la luna, dice en una entrevista que ha sido el mejor, pero que no se lo reconocen”, ha añadido.

El periodista ha asegurado que él no defendía a sus jugadores, ya que “primero defendía a Javier y después a Clemente, pero a nadie más”. “Por no defender, no ha defendido ni a su familia”, ha especificado.

Su intervención contra el exentrenador no ha cesado ahí: “En sus alucinaciones llega a creerse que pudo ser el mejor, pero él era un tirano como lo pudo ser el mismísimo Nerón. Intentó hundir a Sarabia, Butragueño, Guardiola, Míchel, a Buyo y a todo aquel que no lo tuviera como cómplice. Lo primero es que se tenía que enfrentar a la prensa. Era cobarde y lo sigue siendo”.

De la Morena ha sentenciado que no le gustaba la gente instruida que había leído. “Los odia por el complejo que ha tenido siempre con la gente que lee, porque como él se ve que no sabe los tiene crucificados”, ha señalado el periodista, que ha finalizado asegurando que en la selección fue el culpable de una época “rancia, oscura en la que no se ganó nunca nada más que enredos, líos y enfrentamientos con la prensa”.