José Ramón de la Morena sorprende al desvelar a quién ha votado en la elecciones de Madrid

José Ramón de la Morena ha ido a divertirse a El Hormiguero. El presentador de El Transistor en Onda Cero y mítico conductor de El Larguero, en la Cadena SER, le ha concedido una sincera entrevista a Pablo Motos en la que ha hablado de su carrera periodística y de política.

El periodista, que hace unos meses anunció que deja la radio después de 40 años de carrera, que lo que quiere ahora es dueño de su tiempo. “A nosotros nos tocó una hada madrina que nos dijo ‘tú qué quieres ser’ y yo quería ser periodista a cualquier precio. A lo que fuera y me lo concedió pero a cambio de darle todo. Le di todo y hay un buen día que te das cuenta que no tienes nada”, ha afirmado De la Morena.

El protagonista de una de las épocas más exitosas de la radio deportiva española ha explicado que se ha perdido muchas cosas por dedicarse al 100%. su profesión: “Un día te levantas y dices ‘esto se ha acabado’. Y lo haces. Tienes que tener alguien que te lo pida, que merezca mucho la pena, una razón importante y un poquito de esfuerzo contra tu ego y lo demás va rodado”.

También han hablado de política y de qué manera. El periodista ha señalado que la generación actual de políticos es una de las peores de la historia pero ha comentado que es lo que se merece la sociedad española.

Lo que nadie esperaba era que De la Morena fuese a decir abiertamente que, siendo de izquierdas, ha votado a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, donde la popular arrasó con más de 1,6 millones de votos y 65 escaños.

En ese contexto, el periodista de Onda Cero, ha contado que leyó una entrevista al filósofo Fernando Savater en la que decía “no me da miedo votar a Ayuso aunque yo soy de izquierdas” y ha apostillado: “A mí sí me da miedo votar a Ayuso y soy de izquierdas pero confieso que esta vez voté a Ayuso, fíjense ustedes, quién me lo iba a decir a mí”.