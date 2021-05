José Ramón de la Morena sorprende al hablar así de José María García: "Tiene cojones esto"

El presentador de El Transistor, José Ramón de la Morena, entrevistó este lunes a Javier Gutiérrez y Miki Esparbé, los protagonistas de la serie de Movistar Reyes de la noche. En ella, ambos representan a dos periodistas deportivos que viven una intensa rivalidad, tal y como mantuvo el comunicador de Onda Cero con su José María García.

Durante la entrevista con los actores, De la Morena sorprendió con sus palabras a García, al que defendió en antena: “En la serie no se le trata bien. Fíjate, yo defendiendo a García, tiene cojones esto. Se es injusto cuando se entra en la vida familiar, no sé que tendréis reservado conmigo, pero la de él...”.

En ese momento, los actores le recordaron que se trataba de una serie de ficción y los protagonistas no tienen que ser De la Morena y García. “Como telón de fondo está la rivalidad de dos popes del periodismo deportivo, pero todo lo demás es friccionado”, le dijo Gutiérrez.

“Son personajes de ficción. Parte de la rivalidad, pero no estamos haciendo la vida de nadie, ni la tuya ni la de García ni nada y eso que obviamente hay guiños. Nuestros personajes son personajes de ficción y si llego a quedar contigo”, añadió Esparbé.

De hecho, Esparbé le reconoció que iba a quedar con él antes del rodaje, pero que no lo hizo porque si hubieran quedado le habría dicho que iba a representarle. “El personaje que hago no se inspira en ti, si no en esos periodistas que creían en nueva forma de desempeñar la profesión”, afirmó.

De la Morena volvió a hablar de García tras recordar que en “esa época se hizo muy bien periodismo”. De nuevo, el presentador de Onda Cero elogió a su rival: “Se inventaron las conexiones en directo en la Vuelta Ciclista a España, que lo hizo García de narices conectando desde un bar pinchando un teléfono y mandando la señal a un helicóptero. También inventó los partidos de la jornada”.

Además, el presentador de El Transistor reconoció que García era su diversión cuando estaba en el internado hasta las 19:00. “Eso él lo hacía bien, ese reporterismo que inventa metiendo el micrófono en el banquillo, etc. Nuestra generación hizo las cosas de otra manera, me gustaba hacer las entrevistas más directas”, apuntó De la Morena.

Finalmente, el comunicador, que dejará la radio al final de esta temporada la radio, reflexionó sobre la serie: “No os culpo de nada porque vosotros sois dos actorazos, pero creo que los guionistas tendrían que haber enaltecido un poco más lo que es la radio de noche, el riesgo sobre todo. Yo he pasado miedo, aquí ha venido un tío con un pedazo cuchillo de la leche, a mí me han puesto una pistola en la cabeza... Te pasan miles de cosas por la noche”.