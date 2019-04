El periodista José Ramón de la Morena, director de El Transistor de Onda Cero, ha replicado a la modelo Alba Carrillo, que dijo de él que es “un machistorro tremendo al que le falta ir a los toros y rascarse los huevos”.

Todo ello después de que De la Morena entrevistara al portero del Real Madrid Thibaut Courtois y se refiriese a ella como “señorita” después de que se relacionase a ambos sentimentalmente.

Ahora el periodista ha respondido a Carrillo con contundencia. “Ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando. Insultar puede insultar cualquiera, pero la credibilidad ya es otra cosa”, ha comenzado diciendo.

“Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma”, ha proseguido.

“Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla”, ha finalizado De la Morena.