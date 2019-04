José Ribagorda sorprende a Ángeles Blanco con lo que ha hecho en pleno Informativo de Telecinco

Aunque muchos no lo sepan, hoy, 13 de abril, se celebra en todo el mundo el día internacional del beso.

Y son muchos los que lo han celebrado, tanto en la intimidad como en las redes sociales, como ha sido el caso de la actriz Sara Sálamo (aunque la gente se haya fijado en otra cosa).

Pero José Ribagorda, presentador de Informativos Telecinco Fin de Semana, ha querido celebrarlo con todos los telespectadores de la cadena de Mediaset y con su compañera Ángeles Blanco.

Aunque en un principio no parecía que fuera a hacerlo, al anunciar que era el día del beso, Blanco le ha preguntado si había dado alguno hoy. Y su respuesta ha sido sorprendente: “Pues no, todavía no, pero te lo voy a dar a ti”.

Blanco no ha podido evitar la carcajada y ambos se han dado un beso (en la mejilla) demostrando la buena sintonía que tienen.

“Quedamos declarados pareja de hecho profesional oficialmente desde este momento”, ha bromeado la presentadora.

“Por lo menos”, ha contestado Ribagorda.

Este ha sido el momento, captado por @GuerraDeMedios: