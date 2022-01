José Sacristán deja claro lo que piensa de Vox con una frase demoledora

José Sacristán está de rigurosa actualidad. El actor de 84 años recibió en 2021 el Premio Nacional de Cine y este 2022 será premiado con un Goya de Honor en una gala que tendrá lugar en Valencia el próximo 12 de febrero.

Este jueves, en un encuentro con la prensa junto con el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, Sacristán ha hablado de cómo será esa “gala del reencuentro” —después de una gala, la del año pasado, con los premiados en casa—y, ya de paso, de la actualidad política del país.

En unas declaraciones recogidas por EFE, el intérprete “se ha referido a la aparición de Vox en el panorama político” con esta frase: “Escucho ecos antiguos que no me gustan y me ponen los pelos de punta, pero están ahí porque un montón de españoles lo han decidido”.

Ha pedido también a la izquierda que haga “autocrítica”. “Echo de menos un cierto nivel en el Parlamento, algo un poco más civilizado, veo que cada responsable político apela a lo más innoble de su electorado”, ha señalado Sacristán.

Ha apostillado que cree que “el panorama actual es que no se consiguen metas por la improcedencia de un sector de la izquierda y el advenimiento de una forma de entender la convivencia que no entiendo”.

Sobre cómo ha cambiado el país en los últimos años, el actor ha señalado que “peor no estamos” al recordar una España en el que “abrías el grifo y lo normal es que no saliera agua”.