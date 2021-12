José Sacristán habla sin reparos de la imagen más comentada de Yolanda Díaz: "No me molesta"

José Sacristán está de enhorabuena. El actor, de 84 años, recibirá el Goya de Honor en 2022 por su extensa y exitosa carrera profesional.

Tal y como dijo en un comunicado la academia de cine, el veterano intérprete será galardonado por “representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima”.

Ahora, Sacristán ha concedido una entrevista a La Razón en la que ha hablado de su carrera, tanto en el cine como en el teatro, y de política.

El periodista del citado medio ha querido saber qué opina el actor del famoso encuentro entre Yolanda Díaz y otras políticas como Ada Colau, Mónica Oltra, Fátima Hamed y Mónica García.

Un evento que el líder del PP, Pablo Casado, definió como “aquelarre”. Sobre si este acto le ilusiona, el actor ha sido claro: “No me molesta. No me desagrada. Desde luego que me inspira más confianza que rechazo”.

También ha hablado de si le ha decepcionado con su comportamiento el rey Juan Carlos I, exiliado en Emiratos Árabes desde agosto de 2020. “Me es indiferente. Ha perdido todo el interés para mí. Que haga lo que quiera y donde quiera”, ha respondido Sacristán.

Más rotundo ha sido a la hora de valorar la última noticia relacionada con el entorno de la banda terrorista ETA y el fin de los recibimientos a los presos que salen de prisión.

“Los extremos siempre han sido una mierda. Y, por supuesto, que me gustaría que esta gente pida perdón de una puta vez por todo el daño provocado. Otra cosa es la mezquindad de la derecha al negar algo tan evidente como que ETA ya no existe. Las personas que están en las instituciones es porque se les ha votado y tienen el mismo derecho que ellos”, ha sentenciado.