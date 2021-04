José Sacristán no puede ser más rotundo sobre Miguel Bosé en tan solo una frase

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images El actor José Sacristán, en una conferencia sobre Miguel Delibes en la Biblioteca Nacional en noviembre de 2020 en Madrid.

“No pierdo el tiempo con imbéciles”, espeta el intérprete, que pronto se subirá a las tablas en Madrid con Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. No tiene mejores palabras tampoco para la actriz negacionista Victoria Abril.

“Soy partidario de vacunarse y mandar a la mierda a toda la estupidez negacionista”, afirma en ella. Tras esa frase, no pilla por sorpresa su respuesta tras ser preguntado acerca de qué le diría a Miguel Bosé —cantante que ha defendido con orgullo su postura contra la vacuna y las mascarillas—si lo tuviera delante.

“El mundo entero se ha quedado en pelotas. No hubiera querido estar en la piel de los que han tomado las decisiones. En todo el planeta se han ido dando bandazos en busca de lo mejor. Y luego están los Trump y Bolsonaro, negacionistas de esto igual que niegan el calentamiento global. Todo se relaciona con el bolsillo y no ven que sin vida no hay nada más. ¿Quieren ser los muertos más ricos del cementerio? En fin...”, añade el actor.

En septiembre de 2020, Sacristán ya se refirió a Miguel Bosé y el apoyo de éste a una manifestación antimascarillas. “Es una necedad como otra cualquiera, no merece otro comentario según mi punto de vista. Los tontos ya se saben, la necedad es homicida”, dijo a Europa Press, como recoge El Periódico.

El cantante defendió sus tesis negacionistas recientemente en una entrevista con Jordi Évole. Según él “este tema [la pandemia] sale de un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos”. En esa misma charla defendió con orgullo que era negacionista y que estaba “muy informado” con documentos públicos, pero no especificó sus fuentes.