El ataque de Josema Yuste a la actitud del Gobierno: "Me parece de una frialdad tan cercana a la de un psicópata"

“España está en el podio y ahí hay tres: Estados Unidos, Italia y España. Eso es porque no se han hecho las cosas bien”, afirmó el cómico, que puso de ejemplo de buena gestión al municipio gaditano de Barbate, cuyo alcalde, aseguró, “hizo los deberes bien, algo que no ha hecho este Gobierno”.

Yuste negó que se pueda excusar en que la pandemia es global: “No querido presidente, no. No es global, ataca a muchos países del mundo, pero a unos más que a otros”. Lo justificó citando a Polonia, Hungría, República Checa o Islandia. “No están ni a muchísimo menos a nuestra altura, están muy por debajo en infectados, muertos, etc”, continuó.

En otro momento, Yuste criticó que tanto el líder del PSOE como el de Unidas Podemos no prestaran atención en las intervenciones de Pablo Casado o Santiago Abascal en el Congreso.

“El presidente no les miraba y lo hacía hacia otro lado con un desprecio absoluto. Ya no digamos Iglesias mirando el móvil o jugando a lo que quiera. Un desprecio absoluto no a tres personas, sino a millones que son las que representan”, afirmó. El actor Enrique San Francisco, que también se encontraba en el programa, apoyó esas palabras.

Sin embargo, Yuste siguió atacando al Gobierno: “En otro momento, entiendo que no hagan tanto caso y miren para otro lado, pero en este, que es gravísimo es como que se la suda todo. Sí que miraban de vez en cuando a sus socios, que ahora le dan la espalda, pero a la oposición no”.

“Me parece de una frialdad tan cercana a la de un psicópata porque no demuestran empatía hacia el dolor de los demás”, concluyó Yuste.