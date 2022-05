Borrell: "Las sanciones al gas ruso no están en discusión ahora mismo"

“Rusia va a pagar una gran factura” y su importe podría crecer muy pronto. La UE ultima ya su sexto paquete de sanciones contra Rusia y es cuestión de días que este incluya el embargo temporal al petróleo de Moscú , una de las bases de la economía rusa, aunque no la mayor. Eso lo representa el gas y ese, “es otro tema”, que por ahora no está en el debate, ha explicado Josep Borrell.

Renunciar al proveedor ruso, al menos hasta final de año como se contempla, no será un “gran” problema para la UE, ha querido aclarar Borrell. Para el jefe de la diplomacia comunitaria, “el mercado de petróleo está muy globalizado y hay alternativas al petróleo ruso, es más un problema logístico, de transporte, que de no tener ‘material’”.

Lo que no habrá, ni ahora ni en un plazo cercano, es una decisión similar en torno al gas. “El mercado del petróleo es global y hay procuradores alternativos, aunque pueda haber ‘turbulencias’ de precios; ahora, el gas es un problema diferente, porque no es solo un producto energético, sino una materia prima. Y eso en Alemania pesa mucho, porque no puede ser sustituido por otra cosa que no sea gas”, ha señalado el responsable comunitario.