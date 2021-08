"¿Usted qué cree?": la criticada respuesta de Borrell a Carlos Franganillo en el Telediario (TVE)

El periodista le ha preguntado si sus palabras hacían referencia no solo al momento de las evacuaciones, sino también a lo que vendrá después. “De reconocimiento nadie ha dicho nada. Una cosa es hablar, porque hablar hay que hablar porque tenemos problemas que resolver y que solo pueden resolverlos ellos, y otra cosa es reconocer políticamente”, ha defendido Borrell.

La entrevista en el Telediario de TVE ha generado muchas críticas a Borrell, que a juicio de algunos no solo no ha acertado a explicar con claridad la situación, sino que ha sembrado dudas sobre lo que se sabe acerca de lo que está ocurriendo en Kabul. “Nadie lo sabe”, ha dicho, “nadie. La gente está en el aeropuerto, pero no en las calles”.