Josep Pedrerol, indignado ante una de las últimas noticias: "¿A qué estamos jugando? Vale de bromitas"

Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito, se mostró muy enfadado en su programa con la última petición de los futbolistas para retomar las diferentes competiciones.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) exigió este miércoles “seguridad” tanto a Sanidad como al Consejo Superior de Deportes para volver a los entrenamientos. Esa petición enervó a Pedrerol, que se despachó con un duro mensaje.

“Dicen los futbolistas que la salud es lo más importante. Pero claro, para el futbolista, para el periodista, para el albañil, abogado, reponedor, camionero, taxista... la salud es lo más importante para todos”, comenzó el periodista.

Pedrerol aseguró que conforme se vaya volviendo a la rutina, la mayoría de los trabajadores no tendrán posibilidad de hacerse un test para conocer su estado de salud. Remarcó especialmente a los sanitarios que están en contacto con los enfermos pero que no saben si se han contagiado o no.

“Los futbolistas piden seguridad, como tú que nos ves y yo que también la quiero. Lo que pasa es que ellos ganan mucho más que tú y bastante más que yo. Qué es eso de que la AFE dice que los futbolistas exigen seguridad, como la tuya y la mía. ¿A qué estamos jugando?”, arremetió el presentador.

El periodista explicó que el colectivo, además sus elevados sueldos, tienen un “gran altavoz” que es el sindicato de futbolistas. “Seguridad sí, pero para todos. Privilegiados los justos, que ganan más que los demás, vale, pero seguridad para gente que trabaja expuesta y con muchos riesgos”, comentó.

Pedrerol concluyó de forma muy contundente: “Vale de bromitas, de que se crean que viven en una burbuja y que ellos son intocables y los demás no. ¿Test cada 72 horas a un futbolista? Hay gente que lleva dos meses esperando un test y encima se van a quejar”.