Josep Pedrerol cuenta en 'El Chiringuito' como le "salvaron" dos agentes de movilidad en plena Castellana

Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito, contó este jueves el susto que se llevó mientras circulaba con su coche por el centro de Madrid. El periodista aprovechó para agradecer la labor de los agentes de movilidad, de los que dijo que le “habían salvado” en plena Castellana de Madrid.

El comunicador catalán describió que tras hacer Jugones de laSexta se fue a lavar el coche. “Tiene una llave inteligente. Al irme, el chico lo había dejado encendido”, comenzó.

Pedrerol continuó explicando que en plena Castellana es cuando le marcó que la llave no estaba dentro del coche. Entonces, decidió parar el coche para ver si estaba encima del capó. “Y cuando me he metido en el coche, se ha bloqueado”, añadió.

El periodista, parado en el carril central de la transitada avenida madrileña, llamó varias veces al 092 diciendo que los coches le estaban esquivando. “Entonces han pasado dos agentes de movilidad con dos motos y, con el claxón y un señor que estaba limpiando los cristales, les ha podido avisar”, indicó.

“He llamado al sitio en el que he lavado el coche y, a la llamada número 12, me han contestado mientras me iban pasando coches. Me han dicho que tenían la llave y les he pedido que me la trajeran en un taxi, que estaba parado con dos coches motos”, subrayó.

Además, explicó que a esa situación se debía que estuviera más nervioso: “Los agentes se han portado muy bien conmigo. Estaba empapado. Ha sido un momento de pasar 35 minutos metido en un coche, con un calor de 40 grados, la tensión, sin aire acondicionado”.