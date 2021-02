Josep Pedrerol explica la amenaza que hizo en pleno directo de 'El Chiringuito'

Pedrerol, antes de seguir con el programa dando paso a su compañera Sandra Díaz, aseguró que iban a hacer modificaciones de cara a la próxima semana: “Haced lo que queráis. Yo no puedo más. De verdad, es imposible todo esto, la alineación la vamos a cambiar la semana que viene, vamos a hacer unos cambios”.

“No estoy estropeando. Si es Paco Buyo el que dice una cosa no se tienen que meter otros que dicen otra diferente”, se defendió el exguardameta del Real Madrid entre otros.

Esa amenaza del presentador generó comentarios en redes sociales. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que el periodista castigara de alguna forma a sus dos colaboradores.

Nada más lejos de la realidad, este jueves Pedrerol puntualizó sus palabras y ratificó a Buyo. “Nunca aprenderé, si me cabreo se nota y ayer se notó. No era el programa que yo quería, había mucho ruido y entendía que os estábamos molestando. Hay presentadores que se enfadan y nunca se notan, pero a mí me pasa justo lo contrario”, empezó.

Pedrerol concluyó asegurando que iba a continuar Buyo y el resto: “He leído muchos comentarios sobre que iba a hacer una limpia, que Buyo no iba a seguir, etc. Nada de nada, es imposible hacer una limpia teniendo a los mejores. Si aquí están los mejores, qué limpia se puede hacer. Y Buyo empezó con nosotros desde el primer día, no se toca. Paco Buyo siempre en mi equipo”.