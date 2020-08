Josep Pedrerol apuesta y gana: así le ha ido tras su rompedora decisión

Rápidamente la red se llenó de mensajes y muchos usuarios afirmaron que la noche de este martes era para ver El Chiringuito. Dicho y hecho, el periodista ha informado que el programa cosechó un 9,4% de cuota de pantalla y medio millón de espectadores de media. El presentador ha calificado el dato de “brutal” y de “espectacular”.

Además, Pedrerol aprovechó el final del programa para mandar un mensaje de agradecimiento a sus compañeros por el trabajo a contrarreloj que habían hecho.

“Gracias a todos los compañeros que han permitido estar en Barcelona y Madrid y montar este plató maravilloso en tiempo récord. Gracias a los compañeros de Alfonso Arús, la productora y gente que estaba de vacaciones y que estaba en pijama y han venido a montarlo. Gracias a los compañeros de Atresmedia que se han puesto a trabajar con una rapidez impresionante para que podamos estar en condiciones desde Barcelona”, aseguró

Pedrerol remató comparando su situación con la de Messi: “Sois la leche. Gracias también al equipo de producción del Chiringuito por el trabajo que habéis hecho continuó el presentador. Es un placer trabajar con vosotros. De aquí no me voy nunca, porque yo me siento querido. Yo sí”.