Josep Roca: "Somos vendedores de felicidad"

Para los hermanos Roca “la cocina es un pequeño laboratorio donde pasan cosas mágicas”. Por eso, como explica Josep Roca , el último libro del trío que está detrás de El Celler de Can Roca busca despertar la curiosidad de los más pequeños por la gastronomía y la ciencia.

La familia es el pasado, presente y futuro de los hermanos, que no conciben otra forma de trabajar que no sea juntos. “Yo sé que somos más fuertes juntos y que ganamos en autenticidad”, asegura Roca. En ese “juntos” también se incluye el legado de sus padres, Montserrat y Josep, que les han trasmitido los valores que han convertido al Celler en uno de los mejores restaurantes del mundo.

El Celler de Can Roca después del covid

Como el resto de restaurantes de España, El Celler de Can Roca se vio obligado a cerrar sus puertas en marzo de 2020. Lo primero que se pasó por la cabeza de los Roca fue “la sensación de duelo”, pero Josep, Joan y Jordi intentaron “no perder el día a día del proceso creativo”.

“Los tres hermanos fuimos trabajando en ese proceso de pensar, y pensar, y volver a reinterpretar nuestro trabajo, nuestra propuesta culinaria, y también cambió la piel del restaurante. Creíamos que El Celler tenía que cambiar la piel a nivel decorativo, pero también de transformación en la cocina, donde aprovechamos esos cuatro meses cerrados para mejorar la trazabilidad de alimentos, mejorar las separaciones entre las partidas y mejorar las condiciones para el trabajo que hoy hacen que El Celler de Can Roca sea mucho mejor”, relata Josep.

“En la época covid y poscovid hay anhelos de felicidad y de compartir la felicidad vivida, y la propuesta del Celler de Can Roca es un recorrido por nuestra memoria del gusto, que queremos compartir como algo bonito. Antes viajábamos por el mundo y mostrábamos lo que habíamos viajado, y ahora nos parecía que era bonito pasar por el corazón aquellos platos que nos han llevado en el camino hasta aquí”, cuenta emocionado el camarero de vinos.

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

Él no es el único que vive esta nueva etapa con emoción, también los clientes que han vuelto desde el cerrojazo de la pandemia. “Somos vendedores de felicidad y la verdad es que es realmente emocionante y conmovedor observar cómo ahora más que nunca la gente se emociona y, es verdad, la gente puede llegar a llorar con platos con mucha más facilidad que antes. También pasaba, pero ahora es mucho más impactante porque todos estamos más sensibles y creo que con esa sensibilidad a flor de piel la cultura del gusto puede crear cosas mágicas”, destaca.

“Un camarero es igual de importante que un cocinero”

Durante los últimos meses se ha alzado la voz sobre la necesidad de mejorar los salarios en el sector de la hostelería, especialmente tras la pandemia. “Es verdad que es necesaria una revolución sensible, emocional, hacia las personas. Una mirada sobre cómo cuidar a los empleados en la hostelería, que tiene que ver con mejorar las condiciones, la justicia laboral, el equilibrio en la parte de conciliación, que hoy es más necesaria que nunca, si queremos tener a gente preparada y profesional que pueda ofrecer su oficio, su capacidad y su talento”, sentencia Roca.

Para él, las condiciones de los trabajadores de la hostelería “tienen que estar totalmente vinculadas a esos tres tiempos de ocho horas de trabajo, ocho de sueño y ocho de ocio y conciliación”. “Creo que se está haciendo y se ha avanzado muchísimo en estos últimos años y es verdad que el momento covid no ayuda a las empresas a hacer una implantación total, pero creo que vamos en ese camino. Al menos desde El Celler de Can Roca nos parece que es algo absolutamente necesario y que poco a poco iremos haciendo en el sector. No llegamos tarde si se llega”, apunta el jefe de sala.