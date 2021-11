Joséphine Baker, símbolo de una Francia universal, entra en el Panteón

NurPhoto via Getty Images

Joséphine Baker se convirtió este martes en la sexta mujer en formar parte de los franceses ilustres que reposan en el Panteón de París, en una ceremonia encabezada por el presidente del país, Emmanuel Macron, que alabó su universalismo, símbolo de una Francia que “es grande cuando no tiene miedo”.



Nacida en Estados Unidos en 1906, pero convertida por su carrera como bailarina en un emblema del París de los Locos Años 20, Baker es además la primera mujer negra que entra en el Panteón, templo laico y mausoleo dedicado a la memoria de los “hombres ilustres de la patria”.



“Poseía una idea particular del ser humano y militaba por la libertad de cada uno. Su causa era el universalismo, la unidad del género humano, la igualdad de todos antes que la identidad de cada cual (...) No era un combate sobre la irreductibilidad de la causa negra, sino el de ser una ciudadana libre, digna”, destacó Macron.



El presidente pronunció su discurso en presencia de unos 2.000 asistentes (mil fuera del edificio y otros mil dentro), entre ellos los hijos adoptivos de la artista y un emocionado Alberto II de Mónaco, cuya madre, Grace Kelly, fue amiga personal y aliada de Baker en los momentos difíciles, como cuando siendo ya famosa en Francia le rechazaron la entrada en hoteles y bares de Estados Unidos.