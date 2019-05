Josu Ternera estuvo más controlado que la chelito

Entonces no había un concepto de independencia, eso lo decían para las bases, para que estuvieran amarradas, pero en las alturas no existía ese objetivo. A ver si damos un paso para adelante y luego a ver si damos otros. Estaba todo superestudiado. Si hubieran sabido que iban a tener una autonomía como la de ahora, lo habrían dejado todo.

Josu Ternera perteneció a la primera hornada de miembros de ETA, más idealistas, más formados, durante el franquismo. Entre ellos estaba Pertur, que había elaborado un plan para convertir la organización en un partido político. Eran unos tiempos en los que no se engañaban. Cuando yo acababa de llegar a Francia en 1974, un día me encontré en Anai-Artea con los miembros de la ejecutiva, de la que más adelante yo formaría parte, y les dije:

Tras pasar por la cárcel en Francia y España, en una ETA que siempre estuvo dividida entre los que defendían más leña y los que querían dejar las armas, Ternera optó por la paz.

Se escapó en 2002 y ha sido finalmente detenido, tras 17 años huyendo de la Justicia. No me cabe duda de que estaba más controlado que la chelito desde hacía muchísimos años y que no lo han detenido antes porque no han querido (temas políticos). Con él y su hijo ha habido mano abierta desde hace tiempo. Alguien ha pensado ahora que ha llegado el momento.