Jóvenes culpables: ¿Qué harías si te hubiesen robado los 18?

Escribo mientras escucho a María, una chica de 21 años de Talavera de la Reina, en la tele. Cuenta orgullosa que sale de botellón sin mascarilla porque los jóvenes tienen derecho a divertirse. Se va creciendo y dice: “Yo no me voy a poner la mascarilla en una fiesta y punto. Yo lo que pretendía era defender mis libertades y las libertades de los jóvenes. Siento mucho que los ciudadanos sean unas marionetas de los políticos. ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus se despierta a las once de la noche y se acuesta a las seis de la mañana? Yo voto por la libertad”. Es todo preocupante: la soflama política de extrema derecha que vincula la mascarilla a la falta de libertad, los errores gramaticales y de dicción que va desplegando, la falta de conocimiento y la soberbia, tan propia de los 21. Las televisiones, necesitadas de ruido, han encontrado en esta persona tan irritante un filón para los magazines y la convertirán en tertuliana o la destruirán porque, repito, tiene 21 años y da miedo. Le da todo igual con tal de divertirse. Es el egoísmo en estado puro, aunque ella es “una joven”, no “los jóvenes”.

Estamos en la posición del adulto que juzga a criajos que se saltan las normas y que se rebotan si les decimos algo y nos contestan mal. Son maleducados, visten mal, llevan pelos horribles, oyen a Rosalía y a Carlos Tangana, no estudian ni trabajan, toman drogas… Vamos cargando sobre ellos todo el espantoso dolor inconsciente de no ser como ellos, de ser viejos y estar más cerca de la muerte. No quiero decir que deseemos eso, me repele Tangana y sus pelos me parecen espantosos, pero en lo demás he sido como ellos y, probablemente, usted también. No planteo que les perdonemos todo, hay una responsabilidad mayor a la que muchos faltan, pero sospecho que los adultos actúan irresponsablemente en idéntica proporción que ellos. Unos por inconsciencia, otros porque no tienen más remedio, ya que si en el trabajo se enteran de que están contagiados los echarán y sus hijos no podrán comer. Poca broma.

Hay algo que debemos pensar antes de juzgarlos: están perdiendo el mejor año de sus vidas. Me da igual si son los 17, 18, 19 o 20, este es el año del viaje de estudios, el primero de la universidad, el del Erasmus, el de la primera novia… No sé cómo fueron esos años para ustedes, para mí fueron los mejores de la vida. Tanto que aún no me he repuesto. Fueron años de viajes, amor, borracheras, punk y velocidad. Todo lo que ellos se están perdiendo, y lo piensan cada día. ¿Tan difícil es entender la frustración en este invierno de su descontento, tan duro es ver que están hasta los cojones y que han interiorizado el No Future? Su música nos parecerá hortera, pero la letra, sea la que sea, grita No Future en el trap, el hip hop o lo que queda del punk. No sé cómo se sienten pero sí sé cómo me sentiría yo, porque me sentí así sin motivos tan tremebundos como que me roben un año de la vida. Es un año que perdemos todos, de acuerdo, pero nosotros tenemos el poder y ellos no, nosotros tomamos las decisiones y ellos las asumen. O no.