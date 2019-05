Uno de cada tres jóvenes españoles teme que Europa entre en guerra

A apenas una semana de las elecciones al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo sobre Relaciones Exteriores (ECFR) ha publicado un informe que revela una importante paradoja. Bajo el título Seven days to the European Union —Siete días para salvar la UE—, el estudio realizado en 14 Estados miembros señala que, pese a que el apoyo de los ciudadanos hacia la Unión Europea bate récords (dos tercios de los europeos creen que la UE es algo bueno), una mayoría de votantes opina que la desintegración de la UE es “una posibilidad realista” y que puede que esta sea la última vez que participen en unas elecciones europeas.

Entre los más escépticos sobre el futuro de la UE están los eslovacos (66% de los votantes cree en una posible ruptura), los franceses (58%), los rumanos (58%), los italianos (58%), los polacos (58%) y los alemanes (50%). España es uno de los países más optimistas, aunque el 40% de sus ciudadanos piensa que la Unión Europea estará fragmentada de aquí a 10 o 20 años.

¿Crees que la UE se desintegrará en 10 o 20 años?