Jóvenes preparados… ¿pero para qué?

inewsistock via Getty Images

Estos programas nos venden que quizás no comas con la familia el domingo, pero estarás con tu Audi jugando en el casino más cercano y rodeado de suecas que se pirran por tus huesos ibéricos (cuanto daño hizo el Landismo).

Cuenta la rumorología que esta señora tenia su vendetta particular con el ayuntamiento de esta ciudad y que, en su oficina en un pub de esta ciudad ayudaba a los extranjeros a rellenar papeleo para solicitar todas las “míticas” ayudas que dan a los extranjeros cuando llegan a este país. Las mismas paguitas que al parecer reciben los emigrantes que llegan a España, o eso dicen los filósofos de los partidos de la derechita valiente.

El paro es un problema temporal que se soluciona más o menos rápidamente por otro trabajo en los lugares a los que emigramos, y en España puede llegar a ser un mal perpetuo, sobre todo si sobrepasas ciertas edades. En España encontrarás amigos con los que pasar los lunes al sol, pero una vez emigras, lo normal es trabajar… lo normal es encontrar opciones para crecer laboralmente, y los lunes, si no trabajas, lo más probable es que estés aburrido, solo y no al sol precisamente.

El paro para un español nunca ha sido una anomalía del mercado laboral, y se acepta sin más como algo que esta ahí. Como los 40 grados a la sombra en agosto, o los 20 en diciembre (si no es así ya, nos vamos acercando con el cambio climático).

Poco se ha hecho en el pasado por mejorar nuestra habilidad en otros idiomas, y ante el Brexit actual, quizás sería importante encontrar otras opciones que ayuden a generaciones futuras que quizás tengan también que emigrar. Reino Unido está demostrando con creces una xenofobia y racismo que a pesar de no verse, estaban escondidos y ahora han salido a la luz.

Pues nuestros jóvenes están preparados y mucho, y están preparados para emigrar, y están preparados para engrosar las listas del paro, ya que se ha hecho un esfuerzo muy grande en normalizar esta situación. Y en ciertas regiones se normaliza incluso más aún.

Ahora lo que hay que hacer es el movimiento inverso, que es preparar a la industria y no a los trabajadores futuros, a crecer a base de capital humano, para lograr que los beneficios que ahora se quedan en Alemania y Reino Unido o Suiza no salgan de España desde el principio.

Asegurarnos que en esas reuniones estratégicas de las empresas, en vez de mirar de manera cortoplacista a los beneficios y decidir recortar, se incrementen las plantillas como inversión en el futuro mostrando una apuesta firme en sus propias empresas, que competirán mejor con la producción extranjera cuanto más fuertes y grandes sean... y si encima no solo se crece, sino que se lidera por la vía de la investigación y el desarrollo, harán que no solo nuestros jóvenes estén preparados, sino que la economía esté también preparada para competir como un país puntero europeo… o, si no, sigamos dándole al turismo y ya está… y nuestros “jóvenes preparados” pasarán a ser directamente “emigrantes preparados”.