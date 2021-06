Retrato a pie de Campo

La arena blanca juega con las olas cristalinas, allá donde España mira a África. Las tardes de verano son infinitas, en Zahara de los Atunes se para el tiempo. La vida tiene otro color. Es el momento en el que su mente se evade, escuchando el ruido del mar y teniendo cerca un buen libro de ensayo o de poesía. Esas horas de plena felicidad en las que no hay sentencias, decretos, leyes o indultos.

Pero ahora eso es un recuerdo estival. Juan Carlos Campo está encerrado horas y horas en el secano número 45 de la madrileña calle de San Bernardo, en otros tiempos palacio de la Marquesa de la Sonora. El Ministerio de Justicia prepara estos días la decisión política más importante en mucho tiempo y que dará un vuelco a la legislatura: los indultos a los presos independentistas.

Será el propio Campo el que tenga que elevar los informes al Consejo de Ministros dentro de unas semanas, uno por cada uno de los posibles indultados. Recibido ya el documento negativo del Tribunal Supremo, queda en manos del Ministerio de Justicia el trámite final. Campo lleva mucho tiempo analizando la cuestión, en conexión con el mismo Palacio de La Moncloa, donde Félix Bolaños también trata de atar jurídicamente la cuestión y evitar luego posibles recursos ante el Supremo. El titular de Justicia tiene muy buena relación con Pedro Sánchez y su entorno, comentan fuentes gubernamentales.

Campo ha pasado de ser uno de los ministros menos mediáticos (“nunca se va a pelear por un micrófono”, dice una persona con la que ha trabajado muchos años) a estar en el foco de todas las noticias. La idea del Gobierno es intentar encauzar la situación catalana, lograr ese tiempo de concordia. Sobre la mesa está la polémica medida de gracia, además de una reforma del Código Penal sobre el delito de sedición. Todo pasa ahora por San Bernardo.

Todos en el Gobierno están convencidos de que hay que afrontar este problema, que no sirve el inmovilismo anterior, y que merece la pena buscar ese reencuentro. Una de las frases que más cita siempre a su círculo Campo es la de: “La voz de la razón es suave pero no descansa hasta ser oída”. Refleja la filosofía del ministro, que es magistrado de carrera pero que lleva muchos años vinculado a la política -aunque no es militante del PSOE y va como independiente-.