Juan Carlos Rivero 'responde' en directo al seleccionador argentino tras sus quejas: lo hace dos veces

JUAN MABROMATA via Getty Images

JUAN MABROMATA via Getty Images

España ya no está , pero el Mundial sigue. Que se lo digan a Croacia, que acaba de tumbar a la pentacampeona Brasil en unos penaltis para la historia. Por ese mismo lado del cuadro espera el vencedor del Países Bajos-Argentina.

La albiceleste, liderada por Messi, aspira a levantar su tercera Copa del Mundo, que sería la primera del astro del PSG y ex del Barcelona. Por ello, todo en torno a Argentina es tensión y máxima exigencia. Que se lo digan a su seleccionador, Lionel Scaloni.

“El entrenamiento (por el miércoles) fue a puertas cerradas, no me interesa que salgan esas informaciones cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la selección”, confesaba el seleccionador argentino molesto con la prensa al ser preguntado por los problemas de De Paul.