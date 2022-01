Juan del Val habla sin tapujos sobre la fidelidad: "Nunca me ha parecido tan importante"

Juan del Val ha acudido al programa Fuera del mapa, donde ha recorrido junto a Alberto Chicote los paisajes del municipio de Alarcón, en Cuenca. El escritor y colaborador televisivo, además, ha hablado de uno de los temas más polémicos de su vida privada: la fidelidad.

“Yo no sé si es que te has labrado una fama de un poco golferas o es que alguien te la ha puesto”, ha planteado el propio chef y conductor del formato de laSexta. “Lo segundo. Bueno lo segundo será consecuencia de lo primero quizás”, ha bromeado él.

“A mí, en general, sí me ha gustado vivir en todos los sentidos”, ha respondido después. “Me parece curioso que a eso se le diga de forma despectiva ‘golfo’. Para mí no, desde luego”, ha sentenciado.

Así Chicote ha señalado que él siempre ha mantenido “unas relaciones sentimentales de una manera”, y el escritor “las has mantenido de otra muy diferente”. “La única cosa que yo he dicho, en general, es que a mí el tema de la fidelidad en una pareja, lo primer no está ni siquiera bien definido lo que es, y sobre eso se cimienta todo el pilar de una relación y a mí, personalmente, nunca me ha parecido tan importante”.

El cocinero ha resaltado que ambos han vivido “un cambio social en este aspecto muy importante”. “Solamente había tres maneras de vivir las relaciones interpersonales: la soltería o estar tú solo, el noviazgo y el matrimonio. Y las familias se conforman de otra manera”, ha plasmado.