Con más de 50 millones de reproducciones en 24 horas, solo en Youtube, la canción de Bizarrap y Shakira en la que despelleja a Gerard Piqué está en todas las conversaciones. A estas alturas, serán pocos los que no hayan escuchado un tema que se ha analizado desde todas las perspectivas y sobre el que todo el mundo tiene algo que decir.

El escritor, que se ha posicionado en el grupo q ue censura los dardos que le envía Shakira a Gerard Piqué , se ha expresado con dureza contra la colombiana: “A mí me parece determinante lo que hace hablando de la actual pareja de Piqué, eso me parece vergonzoso”, ha dicho en el arranque de su intervención.

Del Val no se ha cortado al hablar de algunas de las frases de la letra, especialmente en lo que se refiere a la edad de Clara Chía o a la comparación con coches y productos más asequibles: “Y cuando ya hablamos de machismo y cosificación, lo de: Cambiaste a un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. No se puede cosificar más. Me parece totalmente lamentable”, ha dicho antes de lanzar un claro mensaje desde el programa de Pablo Motos.