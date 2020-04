Juan Echanove reconoce que se pasó "cien pueblos" con el ministro de Cultura

Juan Echanove ha bajado el tono después de su vídeo de Instagram del pasado jueves en el que criticó al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, después de que éste dijera que “primero la vida y después el cine”.

El actor calificó de “sarta de estupideces” las palabras de Uribes, al que se dirigió en estos términos: “Por lo que a mí respecta ya no eres mi ministro de Cultura, porque si no tengo cultura, ¿para qué coño quiero un ministro? Me tienes caliente, Uribes”.

Este lunes el intérprete ha sido entrevistado en Espejo Público (Antena 3), donde se ha retractado y ha reconocido que no estuvo acertado.

“Claro que estamos de acuerdo, primero la vida y luego la cultura, pero es importante enganchar el vagón de la cultura en este tren que se está empezando a mover a partir de hoy”, ha afirmado.

“La cultura es un sector estratégico que se filtra a todos los demás, es uno de los pilares de nuestro gran pilar nacional, que es el turismo”, ha defendido Echanove.

“El tono que yo utilicé con el ministro no se debe utilizar y yo me pasé cien pueblos”, ha reconocido el actor. “He tenido oportunidad de hablar con el ministro y darme cuenta de que es un hombre excepcional, muy buena persona y un gran funcionario público”.

Según el intérprete, en este “tremendo momento” sólo piensa en los más desfavorecidos de mi profesión”: “Me lo ha pedido el presidente del Gobierno, como a todos los españoles”. Puedes ver el momento completo aquí.