Espadas revela que pidió a Díaz que no dimitiera para evitar una gestora

Europa Press via Getty Images Juan Espadas (izq) y Susana Díaz, el pasado 8 de junio, en el debate entre candidatos en las primarias del PSOE-A.

El candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas , ha revelado este jueves que pidió a Susana Díaz tras las primarias que te catapultaron el 13 de junio que “ni renunciara ni dimitiera” de su cargo de secretaria general de la federación socialista andaluza para que no se creara una gestora al frente del partido.

“Le pedí a Susana Díaz desde el principio que ni renunciara ni dimitiera de su puesto de secretaria general. Creía que era posible que acordáramos una solución a este proceso de transición”. Espadas no creía conveniente que tuviera que constituirse una gestora. “No es la mejor solución para la organización, porque tampoco se justifica si somos capaces, como lo vamos a ser, de llegar a un acuerdo más satisfactorio para el PSOE de Andalucía”.

El flamante candidato del PSOE a la presidencia de la Junta ha insistido en que “la solución y la búsqueda de acuerdo es el objetivo”. Serán, por tanto, Espadas y Díaz quienes anuncien cuándo la expresidenta de la Junta abandonará el cargo: “Y no ninguna otra fuente no autorizada, ni en otro escenario o marco que no sea el PSOE de Andalucía”, ha zanjado Espadas.

El candidato socialista insiste en que, “en los próximos días”, la secretaria general y él mismo darán cuenta de las decisiones acordadas en este proceso “desde la autonomía absoluta de la federación andaluza”.