Conociendo a Juan Espadas

“Es lo que en Andalucía llamamos buena gente”, dice uno de sus colaboradores durante estas primarias cuando se le pregunta por él. Y, además, los que le apoyan dicen que gana mucho más en las distancias cortas. En su entorno reniegan de las críticas que se hacen de que puede tener menos tirón porque es el alcalde de Sevilla, y de hecho dicen que Díaz representa más a esa parte más clásica de la capital hispalense. Los dos eran amigos, ahora ya ni se hablan. “Ella no sabe cuidar a las personas, no llamó ni siquiera después a los que la apoyaron frente a Pedro”, destacan ahora un ‘espadista’.

Uno de los hombres fuertes en los que se está apoyando Espadas es en el poderoso líder del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que es además el presidente de la Diputación de esa provincia y que en su día fue uno de los pilares de Díaz (el encargado de quedarse con el partido si la expresidenta hubiera ganado a Sánchez). Y hace estas confesiones sobre el candidato: “En primer lugar, creo que Espadas es una persona normal. En política no es fácil encontrarte con gente normal. Algunos le pedimos que diera el paso. Es generoso, me lo ha demostrado. Y es poco ambicioso en lo personal. No es un proyecto personal, es algo global. No piensa en él. Además, es conocedor del municipalismo y tiene capacidad para hablar con unos y otros”. A lo que añade: “Es una persona que permite que el PSOE pueda dar la batalla electoral y optar a esa recuperación del Gobierno. Puede movilizar a esos 500.000 andaluces que no fueron a votar en las últimas elecciones. Puede encarnar esa ilusión”.

Días de primarias, pero también de mirar adelante. A Espadas otra de las cosas que le obsesiona es abrir más Andalucía, venderla más fuera, esa vertiente internacional. Este fue uno de los objetivos que se marcó cuando llegó al Ayuntamiento y con ese foco se impulsó que fuera la sede de los European Film Awards un año y que acogiera posteriormente una edición de los premios europeos de la MTV. Y es que la cultura también es una de sus pasiones (para la presentación de su candidatura escogió Bienvenidos, de Miguel Ríos, y le chiflan los Dire Straits). Muy celoso de su intimidad, está casado y tiene dos hijos. Y, cuando puede, le gusta escaparse a la playa en Cádiz y ver un buen partido de baloncesto. Juan, a punto de convertirse en primera espada. Pero hay una primarias internas que ya tienen ganador: su corazón es del Betis.