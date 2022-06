El esprint final de Espadas: “A por el voto útil de la izquierda y la movilización”

Europa Press News via Getty Images

En el PSOE advierten de que nada está escrito hasta que se abran las urnas el próximo domingo. “Nuestra sensación en la calle no la de las encuestas”, comentan fuentes del equipo de Juan Espadas, además de explicar que ahora que la campaña alcanza su momento álgido y final perciben más movilización de los suyos. Con la siguiente máxima por delante: “No hay rechazo social ni al partido ni al candidato”.

Por eso, en estos últimos días Espadas y su equipo se afanan principalmente en una cosa durante los actos: “Hay que ir desmontando esa imagen falsa que ha ido construyendo el PP de una Andalucía idílica . Eso no es verdad. Lo que se ha intentado durante los debates y en campaña es bajar a Moreno Bonilla a la Andalucía real y no la que se ha inventado él”.

Hay un dato que tienen muy en cuenta los partidos y que hará que el baile de escaños pueda cambiar: uno de cada cinco andaluces no sabe todavía qué papeleta meterá. Según la encuesta flash publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado lunes, un 22,5% de andaluces se sitúa en las casillas de “no sabe” o “no contesta”.

Lo que tiene claro el PSOE y quiere recalcarlo en todo momento es que no se va a dar el escenario ideal del Partido Popular de una mayoría amplísima que le permita estar en el Ejecutivo en solitario: “Si Moreno Bonilla gobierna, es porque Vox lo permita”, insisten las fuentes. Por lo tanto, también quieren desmontar el argumento de los populares de los últimos días de que pueden ser un voto útil para socialistas desencantados para que haya una gran mayoría y no depender de la ultraderecha.

La otra gran obsesión del PSOE-A es la movilización. En las pasadas elecciones se quedaron en casa alrededor de 500.000 votantes progresistas para penalizar al partido. Por eso quieren también transmitir que hay una nueva dirección y que entendieron el mensaje dado hace tres años y medio, pero convencidos de que esos ciudadanos no han virado a la derecha durante este tiempo. De ahí viene la idea de su eslogan: “Si votamos, ganamos” . En las últimas horas también preocupa esta ola de calor y las altas temperaturas que harán que mucha gente se vaya a la playa durante el fin de semana.

¿Es un cambio estructural? A tenor de los datos del CIS no es que Andalucía se vuelva de derechas, ya que el PSOE-A aparece como el partido que genera más “simpatía” entre los votantes (17,5%), por delante del PP (12%). Y se quedan cerca cuando se cuestiona por la formación con la que siente más cerca en ideas: PP (27,4%) y PSOE (22,3%). Pero sí tienen ahora mismo los populares la mejor imagen, generan más confianza y cuentan con un candidato con más tirón.

Pero, además, en todo el partido están mirando al sur porque influirá en el tablero nacional. “Tiene mala pinta lo de Andalucía”, como señala un dirigente nacional. El PSOE tratará de frenar el discurso de que se trata de un cambio de ciclo a nivel nacional y pondrá el foco en esa posible alianza entre el PP y Vox. La postura que se sigue manteniendo es que no habrá una abstención ante Juanma Moreno porque ya ha elegido el Partido Popular y no se hablaría de nada para facilitar la investidura si no llevara consigo la ruptura de todos los acuerdos con la ultraderecha a lo largo y ancho de España.