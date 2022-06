Espadas: "La calle que hace el señor Moreno no es la calle que hago yo"

Durante la entrevista en la Cadena SER, Espadas se ha mostrado optimista ante las encuestas que les sitúan como la segunda formación en intención de voto, por detrás del PP. “Hay un divorcio absoluto entre lo que dice la gente y lo que dicen esas encuestas”, ha asegurado el secretario general del PSOE-A, precisando que “la gente que me llama para contarme sus problemas con las citas médicas, interinos” y que “ya entiendo yo por qué el señor Moreno ha tenido que adelantar las elecciones”.

Preguntado por la periodista Àngels Barceló si su percepción positiva para el PSOE de ese termómetro electoral que simboliza la calle no es la misma que han citado Inmaculada Nieto (Por Andalucía) o el propio Moreno Bonilla (PP), Espadas ha sido claro. “Ya le puedo garantizar que la calle que hace el señor Moreno no es la calle que hago yo”, ha contestado tajante Espadas, para apuntar que “no le he visto al señor Moreno reunido con colectivos sociales y, sobre todo, escuchando las críticas”.