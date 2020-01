Juan Guaidó, un año saltando obstáculos... o intentándolo

Associated Press

Associated Press El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, trepa una valla en un intento fallido de entrar en el Parlamento, el pasado 5 de enero.

“Juro asumir las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela”. Juan Guaidó, un opositor casi desconocido y recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional por problemas varios de los antichavistas (divisiones, encarcelamientos, exilios), levantaba su mano el 23 de enero de 2019 ante una populosa concentración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas.

Recibió aplausos, vítores y silbidos de admiración de quienes no tenían muy claro si estaba sencillamente lanzando una proclama algo teatral o iba en serio. No, no fue sólo un discurso, sino su autoproclamación como mandatario alternativo al bolivariano, que con los días fue reconocida por más de 50 países del mundo, de EEUU a España, pasando por la Unión Europea y una parte importante de América Latina.

Ha pasado un año del órdago del “chico nuevo”, como lo llamaba Maduro, pero las cosas no han cambiado demasiado en su país. No se ha cumplido ni uno sólo de los propósitos esenciales de su levantamiento: ni ha “cesado la usurpación” del Gobierno “ilegítimo” de Venezuela, ni se ha instaurado un Ejecutivo de transición ni se han convocado elecciones “libres y democráticas”.

El apoyo popular, inmenso, que cosechó en los primeros meses de su batalla se ve hoy notablemente más reducido, mientras que la oposición que lo aupó con una sola voz se muestra fragmentada como nunca. Aún así, su figura recupera terreno en las últimas semanas. ¿Se ha acabado o no se ha acabado la ofensiva de Guaidó?

La vida sigue igual

Lo reconoce el propio opositor: las cosas no han ido como esperaba. “Hago un mea culpa por no haber hecho lo suficiente (...) pero hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance”. Las calles estaban hace un año llenas contra un Ejecutivo impopular, reclamando el fin de la era Maduro, Washington le daba su aval (y su dinero, y sus medios), Europa lo encumbraba como su hombre en Caracas... pero el poder real ha seguido en manos del oficialismo.

“La cúpula de las fuerzas armadas se mantiene con Maduro, el poder judicial igualmente está controlado por el presidente, el legislativo está partido en tres [la Asamblea Nacional, que dicen presidir a la vez Guaidó y el exopositor Luis Parra, más la Asamblea Nacional Constituyente creada por el chavismo], la dictadura impone sus métodos y genera redes muy tupidas de intereses creados y lealtades férreas y, además, no hay que olvidarlo, hay quien en la base aún cree de veras en el bien de la revolución bolivariana”, explica el investigador americanista Sebastián Moreno.

El margen de maniobra del “presidente encargado” es “bien limitado. Digamos que es un enfrentamiento asimétrico, porque Maduro, eso es innegable, tiene un poder tocado pero grande, mientras Guaidó tiene autoridad moral, pero no mucho más”, ahonda.

Guaidó (36 años) sostiene que 2019 fue el año en el que se “construyeron capacidades” para hacer cosas, pero que 2020 debe ser el año de las “realizaciones”. “Eso sigue siendo una tarea pendiente y una responsabilidad”, reconoce, tratando de quitar hierro a lo poco avanzado aún. Denuncia que es Maduro y su “régimen ilegítimo” el que está “bloqueando las instituciones, generando una emergencia y bloqueando una solución al país”, pero lo cierto es que de su lado no se han dado pasos determinantes que cambien la situación y, si se han intentado dar, han salido mal.