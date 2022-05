Juan José García Caffi, de Stravinsky a Los Pecos

“Usted ponga que nací en Buenos Aires en el siglo XX, con eso basta”, responde divertido Juan José García Caffi cuando le pregunto su fecha de nacimiento. No llega a dármela, pero me cuenta que estaba predestinado a ser músico. La abuela fue pianista; su madre, una importante cantante. El padrino, guitarrista. De cinco hermanos, tres se dedicaron a la música. Precisamente, con uno de ellos, Pedro Pablo, García Caffi fundó a mediados de los años sesenta el Cuarteto Zupay, un referente en la música popular de aquel país. Tuvo como maestro a Alberto Ginastera, cultivó la amistad de Piazzolla e, incluso, llegó a tratar a Ígor Stravinsky.

“El sindicato de músicos no me permitía trabajar hasta que no hubiera residido un tiempo en España. El cantante Michel fue el primero que me encargó unos arreglos y me presentó a Máximo Baratas de la editorial Fonorecords para el que compuse música para cine. Con el tiempo llegaría a escribir más de sesenta bandas sonoras.”

“Mi madre había coincidido con Eva Perón en Radio Belgrano y Radio El Mundo en los años cuarenta. Le di una toda una identidad a la obra. Introduje un malambo. A Magaldi, por ejemplo, le hice cantar como los tangueros de la época, con un grupo de guitarras, y no con una orquesta como había previsto Lloyd Weber. Incluso busqué un bandoneonista que había tocado con él. Sustituí el “argentinos” que, según el texto, decía Perón en el balcón de la Casa Rosa por un “compañeros” que era como él solía dirigirse a la multitud. Cosas de este tipo. Lloyd Weber llegó a Madrid un poco molesto porque me hubiera atrevido a hacer esos cambios, pero se los expliqué y estuvo de acuerdo. Esta versión mía fue la que utilizaron después en medio mundo”.

“Estuve trabajando una semana con Rocío Jurado, que estaba empeñada en conseguir el papel. Ella, junto a su marido y Ángel Nieto, el campeón de motociclismo, tenía acciones en la sociedad que producía el espectáculo. Al final, vi que no daba el rango vocal, estaba fuera de registro, y hubo que desistir. Probamos a muchísima gente. Dudamos entre Mía Patterson, cuya voz me impresionó y acabó siendo cover, y Paloma San Basilio, que fue la elegida. Paloma fue la que más se adaptó a las exigencias de la obra, la mejor. No obstante, alguna vez, en los ensayos me dijo: pero si yo no canto así. Yo le respondía: es que no cantas tú, Paloma, la que canta es Evita”.