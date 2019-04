Juan José Millás: "¿Qué es ser un 'español de bien'? Es tan absurdo que no tengo respuesta"

A Juan José Millás (Valencia, 1946) no le importa reconocer que ideológicamente se identifica más “desde luego, con la izquierda”. No obstante, en una reciente entrevista con El HuffPost se mostraba muy crítico con el panorama político actual en España y, de hecho, admite que muchas veces tiene “la tentación de no ir a votar”. Pero, al final, la responsabilidad le puede. Y en esta ocasión, más, si cabe.

El escritor, que acaba de publicar La vida a ratos (Alfaguara), votará en las elecciones generales del 28 de abril, aunque sólo tiene “más o menos” pensada su papeleta. A quien parece que no votará es a “la extrema derecha”. “Creo que estaba mejor cuando estaba fagocitada por el PP”, afirma en la entrevista. “Antes existía, pero estaba escondida. De repente, han perdido la vergüenza. Y esto es malo, porque ser fascista debería dar vergüenza. Uno puede tener tendencias fascistas, pero debería disimularlo por lo menos”.

Estas han sido sus respuestas al cuestionario electoral de El HuffPost:

¿Va a ir a votar el 28 de abril?

Sí, iré a votar. Siempre tengo la tentación de no ir, pero luego siempre me vence la responsabilidad. Y esta vez la responsabilidad es aún mayor.

¿Sabe ya a qué partido?

Más o menos.

¿Ha cambiado su voto desde la última vez que fue a votar?

No lo sé.

En clave electoral… ¿con qué color se identifica más?

Desde luego, con la izquierda.