Juan José Padilla, indignado: "No tienen vergüenza, me han llamado muchos que se han arrepentido de votarles"

El torero Juan José Padilla ha cargado duramente contra el Gobierno por su gestión del coronavirus y ha llegado a afirmar que “no tienen vergüenza” y que “deberían cerrar la carpeta y quitarse de en medio”.

En una entrevista en el programa Estado de Alarma, el torero ha asegurado que el rey debería “tomar cartas en el asunto” y tomar medidas contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

“A mí me han llamado muchos que se han arrepentido de votar al PSOE”, No tenemos información, tienen dominados a todos los periodistas, otros están censurados, demasiado bien nos estamos portando los españoles con un Gobierno que no está dando la cara”, ha afirmado el torero.

Padilla también ha criticado que “el país no puede salir adelante con una paguita, debe hacerlo con buenos proyectos y con trabajo”.

“Entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vivimos en un círculo de engaños vergonzosos. Llevamos camino de convertirnos en Venezuela. España está muy jodida y muy caliente, cuidado el Gobierno cuando esto se abra, España saldrá a la calle y pediremos otras elecciones”, ha anticipado.

“Seguro que los políticos del Gobierno van a necesitar mucha seguridad en los actos públicos cuando se levante la cuarentena, que el pan y la necesidad hacen mucho. Si le hacen daño al pan de mis hijos, mucho cuidado, eso son palabras mayores”, ha finalizado.