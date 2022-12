Juan Luis Cebrián, invitado en una televisión afín a Vox

Sentado en el mismo plató que Esparza y Cebrián, hizo los honores el presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza; no en vano la cadena El Toro TV pertenece a este entramado mediático y es heredera de la extinta Intereconomía TV.

Lo que no se rompió fue su amistad con Vidal-Quadras, quien, tras cinco años como europarlamentario del PP, abandonó el partido para fundar Vox como presidente provisional y ser candidato de esa formación –fallido, pues no obtuvo escaño― en las elecciones europeas del 2014.

Acaso porque sus compañeros de tertulia no reparaban en epítetos, Cebrián insistió en su teoría sobre la eclosión de una “democracia totalitaria” que no respeta la separación de poderes, y apuntó que la sociedad civil española se debería movilizar para frenar esta presunta degradación institucional. Por lo demás, no ahorró críticas a Sánchez –“es el presidente del Gobierno que más ha dividido a los españoles”― ni a Podemos: “Todo el mundo sabe que incorporar al Gobierno a partidos antisistema es el primera paso para agredir a la separación de poderes y a la estabilidad del sistema”.