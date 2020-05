Juan Magán sorprende con esta opinión sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus

El músico catalán Juan Magán fue entrevistado este domingo en Estado de alarma, el programa del periodista Javier Negre en Youtube, y dejó claro que va a haber que arrimar el hombro en cuanto se pueda para salir adelante.

Magán aseguró que la crisis del coronavirus le “ha venido enorme a todos los países porque nadie se la esperaba”, pero se mostró crítico con el hecho de que permanentemente se hable de los expertos.

“En nuestro caso veo a mucha gente hablando de expertos y diciendo que se hagan cosas según los expertos. Para la próxima diría de que los políticos fueran expertos y les recomendaría que supieran un poquito de la cartera que manejan y no hablasen tanto de los expertos”, afirmó el músico.

Magán opinó que él sí que quiere saber los nombres de esos expertos, a pesar de que Simón explicó que nos los iba a hacer público para evitar presiones.

“Me parece un show, no es un político explicándole cosas a la ciudadanía”, añadió.

“Cuando volví a España porque se estaba poniendo la cosa fea, llegué y me encontré a políticos diciendo cosas al tuntún, que no sé si es al tuntún porque no sé de política, pero no veo datos que tranquilicen al autónomo o al empresario. Veo que dan ayudas y no conozco a ninguno que las haya recibido”, remató.

Preguntado por dónde se posicionaría en el espectro político, el artista explicó que en su gremio no deberían situarse si se quiere tener más público, aunque reconoció que él no lo hace por no tener una “una ideología política muy marcada”. “Coincido con cosas de varios y a veces pienso que un mix estaría muy bien”, remató.

Magán también se mostró contrario al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, salvo a las personas que estén en “situación extraordinaria”: “Creo que hay que fomentar el ánimo para que la gente salga adelante. Prefiero que me den la caña para pescar que el pescado ya cogido”.

Además, el músico opinó que para él la base de cualquier civilización es “la educación y la cultura”, que debería estar “apoyadas” por los Gobiernos. “Eso de la mano de la sanidad nos daría un país maravilloso en el que vivir”, indicó al ser cuestionado por las ayudas al mundo de la cultura.

Por último, fue preguntado por el independentismo y un posible referéndum. Magán no se mostró del todo contrario: “Tengo la opinión de que a Cataluña en el momento en el que se quiera expresar deberían dejarla, no entiendo por qué no lo hacen. Dejarlos que se expresen y luego se ve lo que ha pasado y se habla. Lo que no entiendo son los radicalisimos de un lado y del otro, que por hecho de ser catalán te tilden de ser independentista. Si se hace uso de la libertad de expresión y todos los españoles se quieren manifestar me parecería maravilloso”.