Juan Marín revela que dejará Ciudadanos si solo consigue un escaño: "Hay que tener dignidad"

El periodista Antonio García Ferreras ha preguntado a Marín sobre esa posibilidad y el vicepresidente en funciones andaluz ha respondido de una manera llamativa. “Claro, ¿usted no lo haría? En política, como todo en la vida, hay que tener dignidad y yo la tengo”, ha razonado.

El presentador de Al Rojo Vivo también ha cuestionado al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de que, si su partido no consiguiera ningún representante, valoraría unirse al proyecto del candidato del PP, Juanma Moreno.

“No, yo no estoy en el proyecto de Juanma Moreno . Yo estoy en el proyecto de Ciudadanos. Si Ciudadanos forma parte del Gobierno, pues ahí estaremos, y si Ciudadanos está en la oposición, me quedaré en la oposición. Es así de simple”, ha razonado Juan Marín.

El candidato de Ciudadanos ha defendido que “los andaluces me valoran porque saben que nunca les he mentido”. “Yo no vengo a Andalucía por un puñado de votos. Aquí hay 8 millones y medio de andaluces que hay que respetarlos”, ha añadido.