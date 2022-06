Juan Marín rechazaría entrar en un Gobierno de Moreno como independiente: "Siempre cumplo mi palabra"

Europa Press via Getty Images

Marín también ha hablado sobre su futuro a corto plazo, descartando de forma rotunda cualquier posibilidad de que pueda entrar en el futuro Gobierno de Juan Manuel Moreno como independiente. Preguntado por la periodista Àngels Barceló por esta cuestión, ha sido tajante: “No, no, usted sabe que no. Siempre cumplo mi palabra”.

De hecho, minutos después, Moreno ha pasado por los micrófonos de ‘Hoy por hoy’, donde también le han planteado esta cuestión. El mandatario andaluz ha reconocido que está sopesando introducir a independientes en el futuro Ejecutivo andaluz, pero ha indicado que no ha hecho esta oferta a Marín, por lo menos de momento. “Mi labor en el Gobierno ha terminado”, ha subrayado Marín en su entrevista, puntualizando que “si puedo ayudar desde fuera, [Moreno] ahí me tendrá”.

Un tiempo de descanso

A modo de análisis, Juan Marín ha seguido la línea de argumentación que ya empleó cuando los sondeos pronosticaban un resultado nefasto para Cs en Andalucía. “No me he ocupado de vender la gestión”, ha explicado de los que considera logros económicos del Gobierno de coalición entre populares y naranjas, mientras que “el PP ha sacado mucha rentabilidad”.

El relevo en Cs-Andalucía

Por otra parte, y preguntado por quién cree que debe tomar las riendas de la formación naranja en Andalucía, Marín ha comentado que “ahora mismo no tengo a nadie en mente”. Barceló se ha interesado concretamente por la consejera Rocío Martín, pero el vicepresidente de la Junta en funciones ha sido cauto y que votará en las primarias cuando llegue el momento, no obstante, “hay mucha gente buena en todas las provincias”.

En este sentido, Marín ha recordado que cuentan aún con 400 concejales y más de una decena de regidores en Andalucía. Asimismo, ha comentado que Arrimadas le propuso que se lo pensara bien antes de tomar la decisión de dimitir: “Me dijo que lo pensara pero yo no tengo nada que pensar. Ella me conoce también, cuando me comprometo a algo y digo algo, lo cumplo”.