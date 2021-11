Juan Marín acusa a Fran Hervías, ex de Cs, de estar detrás de las filtraciones: "No me cabe la menor duda"

Tormentas, en plural, sobre Granada. El 16 Congreso Regional del PP andaluz concentra todas las atenciones y gran parte de las polémicas políticas de las últimas fechas. Con un PP abierto entre enfrentamientos con su aún diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el frente abierto por Ayuso en el PP de Madrid, se suman los líos en la Junta de Andalucía.

La pillada al vicepresidente Juan Marín (de Cs) asegurando que era “estúpido” aprobar presupuestos en un año electoral sigue coleando. Para darle más ‘chicha’, el número 2 de la Junta, ha sido “invitado por el PP” a la cita donde Juanma Moreno saldrá reelegido como líder territorial de los conservadores.

Marín no ha evitado polémicas al asegurar que “el único responsable es quien ha filtrado y grabado esas palabras”, lo que ha calificado como “un hecho de deslealtad absoluta en una reunión de un grupo parlamentario, donde se debaten estrategias y todo”.

“Que el señor Hervías ex de Ciudadanos y actualmente en el PP, esté detrás [de la filtración] para intentar eliminar a Ciudadanos de la faz de la tierra no me cabe la menor duda”, ha remarcado al insistirle los periodistas por quién podía ser el culpable. Donde no ha entrado es que “haya cuestiones que afecten a otras formaciones”.

“Por qué va a ser un problema que esté yo aquí”

De la cuestión presupuestaria ha dejado caer que “nos encaminamos muy posiblemente a una prórroga presupuestaria, que tampoco es un grave problema pero sí nos costará más trabajo encajar los fondos europeos”.

El líder de Cs en Andalucía ha querido normalizar su presencia en el acto de otro partido. Inés Arrimadas sabe que estoy aquí, ¿por qué va a haber molestias? Casado estuvo en el nuestro, yo he estado en actos de CCOO. . Esto debería ser normal, aquí están los agentes sociales y no sé si se sentirán molestos.